5 ideias magníficas para o jardim da frente

Criar uma pequena paisagem inspirada na cultura ou no universo que o inspira, pode oferecer um carácter único à sua entrada. No que diz respeito ao estilo de decoração, está completamente livre de escolher a linguagem estética que mais o seduz. Lembre-se, no entanto, de escolher um estilo que seja coerente com o da sua casa. Pode criar um jardim minimalista, um jardim zen dentro da inspiração asiática, ou mais clássico.