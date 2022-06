10 coisas que não podem faltar numa cozinha rústica

A decoração é uma porta aberta para uma infinidade de possibilidades que materializam o que vai na nossa imaginação numa variedade de estilos. No caso deste artigo, vamos pôr em destaque o estilo rústico que tem um carácter especial por romper com o estilo moderno em prol de elementos mais familiares e acolhedores. E que divisão mais aconchegada do que a cozinha?

Neste livro de ideias, deixamos as dez características que, no nosso entender, uma cozinha rústica deve ter. Veja as nossas ideias e tome nota.