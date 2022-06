8 Banheiras que são rainhas!

Terminou o seu dia de trabalho? Claro que sim… Agora precisa de um momento para si. Antes de iniciar as as tarefas de casa, mergulhe em águas calmas, para que os seus pensamentos consigam fluir com mais facilidade. Quando a decoração das casas de banho se ajusta à modernidade do espaço, só pode fechar os olhos e sonhar.

Sim. Esta casa de banho é real e foi preparada também a pensar em si. O revestimento das paredes em pedra tornam a área ainda mais cativante. A banheira, que se sucede após escadas em madeira, apresenta-se em virdro.