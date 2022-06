Jardim em apartamento: 8 ideias simples para copiar

Começar ou terminar o dia no jardim de casa, é algo encantador. O significado também é de paz. Nada melhor do que descontrair ao som da natureza e com os olhos postos naquilo que criámos, com tanto carinho. Se gosta de jardinagem, aproveite para dedicar-se a este hobby sempre que tiver disponibilidade.

Não é preciso ter acesso a nenhum estudo, para comprovar que estar em contacto com a natureza faz não só bem à saúde como à mente. Dois em um, neste caso. Compre os vasos que mais gosta e transforme o seu pequeno terraço ou varanda de apartamento num jardim.