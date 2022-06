6 pequenos jardins cheios de paixão

Um jardim pequeno pode ser tão bonito e atrativo como um grande. O planeamento é a palavra chave quando do pouco se quer fazer muito e belo. Aproveite cada centímetro do seu terraço, varanda ou terreno para fazer algo extraordinário.

Os exemplos que lhe deixamos provam que é possível ter um pequeno jardim apaixonante, no qual vai querer passar várias horas do seu dia. Temos exemplos de vários pontos do mundo, nos quais se destacam também os portugueses.

Venha connosco pelo mundo encanto de 6 jardins pequenos!