Casa Muito Tradicional Por Fora e Bastante Moderna Por Dentro (+26 Fotos)

A casa original foi construída no ano de 1930. Portanto, era natural o desejo dos proprietários em actualizar e remodelar a casa por completo, de modo a torná-la mais confortável e funcional. Quis preservar-se a essência do edifício original, caracterizado pelas superfícies de tijolos à vista e pelo desenho do telhado de planos inclinados. Porém, as fachadas também sofreram alterações. A fachada posterior ganhou generosos planos em vidro temperado, que integram os espaços sociais, situados no pavimento térreo, com o jardim, situado na parte posterior do terreno.