10 quartos para dormir a ver as estrelas

Dormir sob as estrelas é um dos prazeres mais apreciados de acampar… Pôr o saco cama no exterior e adormecer com o luar, contando estrelas em vez de carneiros é um prazer simples, e acordar com a luz do sol a bater na cara é o sonho de qualquer madrugador. Normalmente são sensações reservadas a alguns dias de verão, mas há quem não prescinda dessa sensação ao longo de todo ano, e quiçá de toda a vida!

Acampar para sempre não é com certeza a solução, portanto há que trazer o céu para dentro do seu quarto. Um espaço no sótão pode converter-se no seu observatório privado das constelações, com algumas modificações e alguma imaginação, por isso hoje queremos mostrar-lhe como fazer apresentando-lhe dez ideias fantásticas de quartos no sótão, aproveitando as janelas viradas para o céu!

Venha connosco conhecer espetaculares quartos que aproveitam os espaços diretamente sob o telhado e inspire-se. Mas se partilhar o quarto com alguém que adore dormir às escuras até tarde prepare-se para a contestação, ou instale imediatamente cortinas bem espessas!