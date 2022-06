Como decorar o seu quarto? 7 ideias…

O quarto… o oásis do descanso e da tranquilidade. É o nosso refúgio das horas vagas e de todas as noites. E mesmo que estejamos lá grande parte do tempo de olhos fechados, não o podemos negligenciar de todo. O quarto também serve para guardar os nossos pertences, para nos vestir, para nos arranjar e até alguns terão no quarto o escritório. Gostamos deste espaço íntimo, gostamos de um bonito decor só para nós, gostamos de nos agradar, gostamos de entrar no quarto e apreciar o ambiente.

O quarto vai além de uma cama, de uma mesa de cabeceira ou de um roupeiro… O quarto merece ser decorado com pompa e circunstância, como tal reunimos 7 ideias decorativas para que dê um toque de varinha mágica e que tudo fique radiante, atrativo, maravilhoso… Enfim um verdadeiro quarto de sonho… um oásis de conforto e bem-estar.

Confira estes exemplos e não tenha problemas em copiar as ideias que mais gostar. Estão cá para isso!