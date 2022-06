7 dicas para ter uma cozinha organizada

Quem são as melhoras amigas das arrumações? As prateleiras é claro!

Pode contar com elas para tudo e para todos os lugares de casa. São super versáteis, práticas, diversificadas e são tão fáceis de encaixar nesta ou naquela parede. As prateleiras são um extra de organização fantásticas. Apesar de deixarem à vista o quer que seja, não torna aquele lugar desarrumado. A ideia é deixar exposto peças bonitas, como frascos de vidros com as especiarias, as massas, o arroz, os cereais, o café, as sementes, enfim aquilo que quiser. Pode também deixar exposto pratos ou copos.

Se tiver falta de arrumações não hesite em fazer dois ou três furos na sua parede e fixar uma prateleira. Ficam sempre, mas sempre bem!