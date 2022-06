10 casas de família modernas e baratas

Com um formato serpenteado a formar um “Z”, a fachada da casa é deveras original e permitiu a criação de uma varanda no primeiro piso. O projecto é da autoria do gabinete Puschmann Architektur que desenhou uma casa unifamiliar com um telhado plano e terraço. Os profissionais foram buscar inspiração ao modernismo clássico dos anos 1920, reinterpretando o estilo Bauhaus. A casa, com uma estrutura em madeira, ficou pronta em apenas cinco meses e abriga agora uma família com três filhos. O custo da construção foi de 313 000€.