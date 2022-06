O Loft encantador que vai desejar ter

Os cubos estão interligados materializando-se assim num espaço único e grandioso, no entanto apresenta diferentes atmosferas e diferentes níveis de privacidade. Este primeiro cubo, na imagem, apresenta-se como um espaço de entrada, um espaço bastante aberto que permite prever o que está para lá deste primeiro espaço. Esta entrada está decorada com diferentes texturas, mobiliário único e ainda autênticas obras de arte. Repare no elegante mármore do chão e ainda o armário em madeira, muito trabalhado. O quadro na parede ou a bicicleta suspensa transmitem uma atmosfera jovem e especial.