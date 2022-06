A casa perfeita por apenas 48 mil euros!

A casa pousa no terreno sustentando-se numa concepção bioclimática que define o interior. As suas fachadas foram concebidas de forma a trazer conforto para o interior. A fachada abre para norte por via de um alpendre que se desenha em forma de “L”. Este espaço coberto marca a expansão do interior – sala de estar e quarto principal – para o exterior. O ponto focal é o pátio interior onde uma árvore enfatiza a relação com a natureza que se procurou neste projecto. Este edifício foi projecto obedecendo a uma linguagem moderna com linhas simples a contrastar com a paisagem montanhosa.