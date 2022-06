10 ideias para potenciar a sua pequena cozinha!

A distribuição da cozinha está condicionada pelo triângulo de trabalho: uma linha imaginária que determina a distância mais cómoda entre a pia de cozinha, a zona de cozinhar e o frigorífico.

Para considerar as características arquitectónicas, elabore um esquema com a possível localização do mobiliário e dos electrodomésticos num plano com a devida escala que inclua os seguintes elementos: os pilares e as colunas que ocultam os dutos, os interruptores e as tomadas, os tubos e contadores de luz e de água, a entrada de água e a porta e as janelas.

Deixamos-lhe dez cozinhas pequenas que vão, por certo, inspirar a sua.