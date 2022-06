8 sublimes jardins de varanda

Com este exemplo temos uma ideia de varanda fechada, criando um ambiente mais resguardado. Uma solução ideal para quem vive numa cidade, nomeadamente quando a paisagem não é tão atrativa ou quer resguardar-se de olhares. Por outro lado, as cortinas trazem uma atmosfera romântica. As plantas verdes à volta da varanda trazem um lado natural e verdejante. Os pequenos arbustos são ideais porque não requerem grandes cuidados, nem grandes regas. Na rampa do fundo podemos ver que optaram por plantas trepadeiras que vão preenchendo alegremente o ambiente.

Esta varanda ficou com uma alma especial graças ao toque de cor, quer das lanternas amarelas como do estofo azul do sofá e da pequena mesa. O branco das cortinas e das almofadas trazem a leveza.