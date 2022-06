5 alpendres decorados com bom gosto para o Verão

Um alpendre especial para um projecto igualmente especial e sugestivo. A emoldurar o ambiente ao ar livre está um agradável cenário verde do qual se pode desfrutar em pleno a partir do alpendre cuja cobertura metálica é retráctil o que significa que a área pode ficar totalmente a descoberto. Esta é uma boa opção para quem gosta de apanhar sol, mas também aprecia uma boa sombra ou pretende usar o exterior durante dias chuvosos. O protagonista do espaço é a churrasqueira que surge embutida na parede e tem uma área de apoio ao lado ideal para a preparação de alimentos.

Projecto da Officina8A.