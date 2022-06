Tudo o que queremos é um grande guarda roupa

Porque nem todas as casas têm espaço para um “real big closet”, os guarda roupas mais pequenos são também bem-vindos. Com 3 ou 4 portas já têm um espaço aceitável e se conseguir fazer o aproveitamento até ao tecto só vai ganha com isso. Branco, moderno, com muita luz são as características que saltam à vista neste guarda roupa deste projecto do atelier português Borges de Macedo.