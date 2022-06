Casa moderna no campo, contrastes surpreendentes

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma casa muito moderna e original em Escapães. Já ouviu falar?! Trata-se de uma localidade próxima de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Neste volume projectado pelo gabinete JESUS CORREIA ARQUITECTO , com sede no Lobão as prioridades foram que a implantação respeitasse a topografia existente e a morfologia do terreno e que o volume pudesse albergar todos os espaços estabelecidos a nível programático. A habitação é um T2 com várias aberturas para o exterior que possibilitam entradas de luz e vistas para o horizonte. Conheça esta habitação original abaixo…