10 extraordinários chalés de madeira

O aspecto das toras é demasiado para si? Então, considere a beleza do chalé projectado pelas mentes criativas do gabinete Dmitriy Khanin que combina a simplicidade do estilo moderno com o design rústico.

A casa que vê acima é simples e minimalista no topo, mas carismática e pitoresca na base. O edifício combina balaustradas em vidro e madeira polida com robustas toras de madeira com um ar mais tosco e sólido. Delicadeza e rusticidade interpretados da melhor forma.