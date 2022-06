5 magníficas casas pré-fabricadas baratas

As casas pré-fabricadas além de serem rápidas, são geralmente mais baratas do que uma casa tradicional, e sem dúvida que isso desperta a atenção de possíveis compradores. De facto, o budget permite um acesso fácil da propriedade, mas as economias não param por aí! As casas em madeira permitem poupar até 30% do aquecimento, graças ao bom isolamento. Como vê, as vantagens não são só na compra da habitação. E mais, se repararem o telhado desta casa é constituído por painéis solares fotovoltaicos, o que significa que aqui poderá poupar eletricidade e gás. Como vê as vantagens são mais do que aliciantes, conquistam mesmo!

Esta casa pré-fabricada chega-nos da marca Ecohome 4.2, encontra-se num terreno amplo e verdejante. Dispõe também de uma garagem aberta e de um terraço, com o mobiliário de jardim. O interior desta habitação possui uma distribuição inteligente e acabamentos requintados. As áreas são luminosas, graças às grandes janelas, quanto à atmosfera, esta é acolhedora e íntima.