Harmonia numa habitação em Albufeira

E porque é verão, mostramos-lhe mais um projecto no sul do país, mais propriamente em Albufeira, uma zona privilegiada, perto da praia no distrito de faro. O projecto de hoje é de uma habitação com muito requinte, com design de interiores pela equipa SIMPLE TASTE INTERIORS, de Albufeira que inclui uma loja de móveis de qualidade, contando já com vários anos de experiência. A decoração desta habitação é suave e agradável, conforto não falta. Um projecto que o vai inspirar até ao mais pequeno detalhe… Confira tudo abaixo…