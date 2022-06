Uma casa espacial em uma praia especial

O verão é altura de rumar para o litoral do país… Na altura das férias muitas são as famílias portuguesas que se deslocam para zonas de praia. E há praias fantásticas um pouco por todo o país. Hoje mostramos-lhe uma habitação de traços muito modernos localizada bem perto da praia, entre ria e mar, na bonita zona da Costa Nova. Conheça este projecto da autoria do gabinete LOUSINHA ARQUITECTOS, com sede em Aveiro, conheça melhor esta equipa aqui. Uma moradia familiar muito moderna, a um passo da praia, um projecto inspirador…