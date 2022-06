A2+ ARQUITECTOS

Betão, ferro, madeira e granito presidem este fabuloso projecto implantado numa vasta área territorial.

Não obstante é sem dúvida o betão quem assumem o papel de protagonista máximo, com as suas formas curvilíneas e aspecto rude. A sua articulação com o resto do projecto é feita a partir de um jogo de volumetrias brancas do próprio edifício com a paisagem circundante. Um relvado verdejante circunda o volume e serve como moldura final do projecto.