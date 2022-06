Uma casa para viver dias de sonho

Alto Douro vinhateiro. Paisagens de sonho onde o rio abraça os montes e as vinhas os cobrem como mantos… Uma região de gentes afáveis cuja vida gira em torno da produção vinícola, seja do generoso vinho do Porto ou dos recentemente descobertos vinhos de mesa. Património Mundial desde 2001, e um eixo de atração turístico ímpar no mundo!

É aqui, neste contexto geográfico privilegiado, que se situa uma moradia de sonho. Uma casa extraordinária destinada a aluguer para férias, com uma arquitetura moderna, mas perfeitamente integrada na singular paisagem que a rodeia. Um percurso de vida para uma família e um projeto de sonho, tornado real pelo gabinete MHPROJECT de Vila Real.

Situada num ponto estratégico da propriedade a casa tem vistas impressionantes, piscinas infinitas que parecem fundir-se com o horizonte, peças de arte e história como decoração e todas as comodidades capazes de tornar umas férias numa experiência sensorial única irrepetível.

Nós ficámos boquiabertos e cheios de vontade de experimentar! Venha connosco conhecer este maravilhoso projeto e deslumbrar-se também. E quem sabe começar já a planear as férias, se puder…