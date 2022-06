Quiosque Trendy – a arquitectura modular para o Verão

E se lhe disser-mos que para além de um quiosque pode ter dois, ou três ou quatro de seguida? Estes módulos para além de terem um custo reduzido, enquadram-se bem em qualquer paisagem na qual são inseridos. Com uma linha bastante simples e sem grandes adornos, fica bem sozinho, ou acompanhado por mais uns quantos módulos iguais. É sem dúvida o aliado perfeito para as festas populares tão procuradas no verão tanto de Norte a Sul de Portugal como nas ilhas!