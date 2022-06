A casa perfeita para todo o tipo de arrumação

Para além de toda a madeira utilizada na decoração desta casa, outro elemento muito importante e a surgir em grande maioria é o branco! A revestir o tecto, paredes e as portas, o branco surge como contraste deste tom quente proporcionado pela madeira, criando assim uma harmonia entre as cores, e aclarando as divisões. Um pequeno vão interior foi introduzido na parede à direita. Este vão discreto ilumina a casa de banho através do escritório. Já que se trata de um espaço interior, é extremamente importante possibilitar a sua iluminação, ainda que seja de forma indirecta.