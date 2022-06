Apartamentos com o Douro à vista!

Mais do que a estética do edifício, o saber do uso dos materiais é extremamente importante para tornar uma fachada bonita. Quantas vezes não vimos já um edifício com imenso potencial, mas que ao ser revestido pelo material errado perdeu todo o seu encanto? Pois bem, isso não é de todo o que acontece nestes apartamentos. Aqui, para além da belíssima composição da fachada, onde o jogo de aberturas de luz faz com que este edifício pareça um jogo de tétris, utiliza a pedra como revestimento. Este material, para além de proporcionar uma certa monumentalidade ao edifício, dá-lhe um toque de requinte e extremamente moderno.