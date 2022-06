Apartamento fantástico com cores do arco-íris

A pensar nos amantes da cor e em quem valoriza um belo efeito cromático produzido pelas mais variadas cores do arco-íris, passando pelo verde, azul ou amarelo, a homify 360 de hoje irá apresentar-lhe um apartamento cheio de charme. Localizado em Madrid, este projecto de decoração da autoria de Maria Inês Home Style para além de extremamente bem localizado na cidade, foi decorado com um imenso bom gosto. Sem dúvida, o sonho de qualquer amante das cores quentes do verão!