Os armários andam pela casa toda!

Ai o quarto da criança… Os armários fazem a falta do mundo! Tanta coisa que se acumula com os nossos pequenos seres. Desde brinquedos, livros e roupas… muita roupa para as crianças, há quem diga que eles têm mais dos que os próprios papás. Pudera, é preciso comprar todas as estações, mas guardamos sempre alguma da estação anterior, na esperança que lhe vão servir outra vez, não é verdade? E é assim que enchermos os armários dos nossos filhos!

Este quarto está bem equipado, há gavetas no próprio berço, de lado e por baixo, e ainda tem um grande armário, com imensas divisões. Este armário torna-se muito interessante pela rentabilidade do espaço, uma vez que ocupa o canto do quarto, não se perde centímetros, que por vezes fazem tanta falta! Um quarto que nos deixou a sonhar cor-de-rosa…