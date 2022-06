Modular e espetacular

O ambiente criado no quarto é sonho de qualquer amante de arquitectura e design minimalista. Apesar da presença da madeira nos pavimentos e algumas mobílias, o espaço é dominado pela presença do branco e pela simplicidade das peças escolhidas. O despojamento do trabalho desenvolvido, confere todo o protagonismo à envolvente paisagística, devidamente enquadrada num grande vão que acompanha a divisão.