Casa extraordinária De Linhas Modernas E Interiores Simpáticos

A sensibilidade geométrica que vimos no exterior prolonga-se para o interior da casa. Aqui, na cozinha contemporânea, deparamo-nos com uma série invulgar de luzes no tecto e com pastilha em negro. O chão é em madeira, mas os móveis de cozinha são brancos e não existe mais nenhuma cor no espaço. Podemos, assim, definir a paleta como monocromática.