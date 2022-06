8 boas ideias para a entrada de sua casa impressionar

Se tem a possibilidade de ter plantas no interior – cuidado com o tipo de plantas e com as alergias - então não hesite. Plantas e flores frescas são uma perfeita mensagem de boas-vindas que transmitem uma sensação de familiaridade e de atenção ao detalhe.

A imagem ilustra uma proposta do gabinete Olivia Aldrete Haas. As plantas harmonizam-se em pleno com as superfícies coloridas do hall de entrada que se pinta com tons tão tipicamente mexicanos.