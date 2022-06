7 áreas de lazer com churrasqueira: desfrute o ano todo!

Portugal é um país de sol e, como tal, os portugueses gostam de cuidar do jardim das suas casas para desfrutar dos dias mais quentes em pleno. Para tal, há que pensar em muito mais para além da mesa com cadeiras. Importa considerar a cobertura, o material para os revestimentos, a instalação de um barbecue e o diálogo com a paisagem circundante.

Neste livro de ideias, seleccionámos sete fantásticas áreas de lazer com churrasqueira que respondem a estilos mais rústicos ou, pelo contrário, mais modernos.

Se a sua ideia é construir uma bonita churrasqueira ou área de refeições no exterior, vai, por certo, encontrar aqui modelos que o inspirem de acordo com o espaço e as instalações com que conta. Mas, não vamos dizer mais nada. Veja as nossas propostas e escolha a sua preferida.