13 fantásticas casas modernas com dois pisos

Prosseguimos para uma casa moderna e minimalista totalmente inspirada no estilo Bauhaus que chama a atenção pelo seu exterior: duas estruturas cúbicas e longas sobrepõem-se conformando uma casa de dois pisos. Trata-se de uma verdadeira escultura arquitectónica com espaço para a garagem, entrada principal e terraço no segundo andar. É, sem dúvida, uma moradia de linhas simples que encaixa no contexto com subtileza e elegância. Repare no uso expressivo do betão aparente e nos jardins minimalistas com camas de pedra que abrigam plantas que trazem uma agradável nota de cor à composição.

Casa da autoria do escritório Skandella Architektur Innenarchitektur.