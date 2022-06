10 toldos e pérgolas para desfrutar ao máximo do jardim

O Verão está aqui e, com ele, as deliciosas tardes de calor e os dias mais compridos. Ter um jardim converte-se numa pequena necessidade pois aguça-se a vontade de sair e de apanhar ar fresco, fugindo ao calor da nossa casa ou do local de trabalho. Contudo, o sol, ainda que apetecível, é também perigoso, uma espécie de falso amigo. Um pouco de sol a mais e começam a surgir os escaldões que podem, mais tarde, originar problemas de saúde graves. Deve esconder-se do sol? Claro que não. A exposição ao sol também traz benefícios. Todavia, ter uma área com sombra no jardim onde se possa resguardar nas áreas de maior calor é, sem dúvida, uma boa ideia.

No artigo de hoje, mostrar-lhe-emos 10 toldos e pérgolas para se inspirar. Veja a nossa selecção.