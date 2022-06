Casa de madeira em torno de pátio

Com o tempo, as flores desabrocharam e a vegetação plantada no canteiro cresceu. O pátio é agora contornado por uma vegetação mais densa que privilegia as plantas locais. Para dela se desfrutar em pleno, colocou-se no pátio um conjunto de mesa e cadeiras em metal preto que contrasta com o calor da madeira e com as cores vibrantes das plantas. Estamos perante uma atmosfera que dialoga harmoniosamente com a natureza.