Design contemporâneo da portuguesa Reflexões

A Reflexões é uma loja portuguesa especializada no Design de interiores. Aberta em 1997 em Almancil no Algarve, está estrategicamente localizada na região, estando muito perto das famosas Vilamoura, Quinta do Lago ou Vale do Lobo, todas elas conhecidas por serem os destinos de eleição entre famílias mais abastadas. Para além disso a sua proximidade com o aeroporto de Faro também facilita logisticamente o acesso a serviços. A Reflexões trabalha com uma enorme quantidade de marcas de renome internacional no sector do mobiliário e decoração; marcas que são sobretudo oriundas de Itália e Holanda. No que diz respeito aos seus projectos, estes localizam-se em grande parte na zona Algarvia, estando todavia prevista uma expansão para o mercado angolano brevemente. A Reflexões tem ao seu dispor um showroom onde é possível observar em permanência a exibição dos seus produtos: sofás, artigos de iluminação, mobiliário de interior e exterior, entre outros. A loja também comercializa peças de WMF e VIPP, roupa de cama, toalhas, cortinas e estofos. Na Reflexões poderá decorar a sua casa com peças de qualidade e bom gosto. Venha conhecer melhor o seu trabalho connosco.