De casa normal a casa de design

Seguimos na zona da sala mas em diferente perspectiva para percebermos a mudança no lado oposto da mesma. Como podemos ver, os espaços foram projectados mais amplos incluindo a sala de jantar no espaço de sala e ainda com uma cozinha aberta para a restante divisão. Jogou-se com tons neutros, com cores castanhas, beges e branco. A nova casa transmite serenidade e conforto independentemente do lado para que se olhe.