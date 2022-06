10 casas de madeira SURPREENDENTES!

É no abrir do dia que vos apresentamos esta arquitetura de casa moderna feita em madeira. Este projeto Pit House integra-se no setor residencial da cidade de Okayama, no sul do Japão. Mais uma vez os arquitetos japoneses surpreendem com projetos de casas contemporâneos que mistura a compreensão espacial, vinda de um saber ancestral e tradicional.

Esta residência encontra-se num monte que abre um panorama majestoso sob o vale e respetiva região. Esta residência possui 115 metros quadrados, ideal para uma família. O interior da mesma é absolutamente maravilhoso, bastante moderno, cheio de formas interessantes, que interligam toda a habitação. Merece ser espreitada.