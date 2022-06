Ideias para espaços de estudo

No epicentro do local de trabalho, zona de refúgio pessoal e intelectual, deveremos considerar todos os elementos – desde a mesa ao candeeiro, da parede onde se acumulam os post-its até aos livros e documentos académicos – como potenciais objectos capazes de interligar a organização espacial com a função desse espaço. Como opção de flexibilidade organizacional, sugerimos a área destinada para a consulta de um ou mais livros, para fins académicos ou lazer, que contribuem para a importância deste artigo. O desejo em criar o seu próprio espaço de investigação e pesquisa com todo o material disponível para ajudar a resolver os problemas do quotidiano, foi sempre acompanhado pela mente ser humano na sociedade da informação. Um dos exemplos que apresentamos vem directamente do projecto da Residência Lorena do arquitecto Miguel Arruda. Para além da confortabilidade e do ambiente tranquilo característico – uma vantagem para os períodos do dia em que trocamos as tarefas do quotidiano pelos momentos de reflexão e lazer – uma área dedicada ao prazer da leitura e da investigação, contribuirá para a criatividade, autonomia e progresso no estudo. Aproveite o perímetro do seu espaço de trabalho, personalize a sua área criando a sua própria biblioteca!

