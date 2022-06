Explore alguns terraços de luxo

Actualmente, as metrópoles crescem a um ritmo acelerado em direcção ao prometido futuro ''robotizado'''. O progresso da tecnologia e da ciência em busca do bem-estar e do conforto para o habitante, torna-se possível através de soluções inovadoras resultantes da investigação e criatividade humana. Os novos arranha-céus definem o skyline e com eles surgem novos espaços de convívio. Os terraços, que por um lado destacam-se pelo estilo caracteristicamente minimalista ( ou por vezes kitsch) , são uma fonte de rentabilização e viabilização dos edifícios pertencentes às entidades privadas (hotel, bar, discoteca, entre outros). Observando a imagem em questão, projecto do atelier WE-ARE, a beleza deste espaço encontra-se entre os pormenores: os materiais e a iluminação sugerem uma leveza do conjunto, um equilíbrio estético ao nível do uso das cores. Uma marca da sociedade contemporânea, um ponto de encontro único para as habitantes da cidade. Inspire-se no nosso artigo sobre mobiliário de estilo minimalista e descubra novas ideias para o seu próprio terraço!