A casa dos sete pecados capitais

Na moral católica, o orgulho é o pior vício já que é visto como uma pretensão do ser humano para se igualar a Deus. O orgulhoso crê que é superior aos demais e, por isso, tende a cometer más acções.

Na imagem, vemos um terraço que se ergue por cima do mundo com a paisagem ao redor dominada por ela. De tão alta, quase parece que, com a mão, podemos tocar na lua. Este “lugar orgulhoso” é realmente bonito.

Terraço pelo Studio Archittetura Carlo Ceresoli.