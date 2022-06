Casa de madeira com interiores modernos

Do lado oposto ao jardim, a visão da casa é deslumbrante por entre um cenário campestre incrível. Desta perspectiva, o amanhecer e o entardecer proporcionam um espectáculo natural incrível.Para se alcançar a casa tem de se descer o terreno entre a inclinação do solo, e no caminho, uma piscina que confere um cenário mágico em frente às paredes de madeira.

Seja qual for a hora do dia, não há lugar nas redondezas que seja mais apetecível do que este cenário encantador com grande relvado, piscina e um horizonte incrível.

