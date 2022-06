Ampliação e remodelação de uma casa

Hoje, atravessamos o Atlântico para visitar a cidade de Puebla, no México, com vista a conhecer uma moradia no município de Nopalucan. A residência, de um piso, contava com várias divisões, um corredor comum e um jardim posterior, mas estava em mau estado de conservação, pelo que era pouco apelativa. O material da fachada principal era frio, com tabiques cinza e um pequeno realce de cor na porta principal que dava para a rua.

Os proprietários decidiram dar-lhe uma nova imagem, mais agradável e acolhedora, ampliar a construção e desenvolver um projecto de interior e paisagístico. Para tal, contrataram os profissionais do gabinete Taller Esencia, da Cidade do México.

Venha conhecer o projecto.