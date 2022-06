Uma imponente casa minimalista

Situada na cidade de Funes, em Santa Fé, na cidade do Novo México, mostramos-lhe uma casa com uma arquitectura de excelência de estilo minimalista. Com interiores luminosos e amplos, esta moradia, obra do gabinete Vismaracorsi Arquitectos, surpreende-nos com a sua forma monumental.

O escritório responsável pelo projecto deixa-nos a saber, no seu website, que entendem a Arquitectura como uma “manipulação plástica do espaço e dos materiais ao serviço das actividades humanas”. Acrescentam, ainda, que a “arte da Arquitectura está longe de ser uma expressão individualista própria dos artistas plásticos que desenvolvem o seu trabalho baseando-se na sua própria originalidade e criatividade”. É, assim, uma “actividade multidisciplinária que evolui ao longo da História graças ao uso das experiências interiores e da incorporação de novas tecnologias”.

O edifício, do ano 2015, tem uma superfície coberta de 162 m² e uma superfície semi-coberta de 60 m². Preparado para conhecer a Casa VC através da fotografia de Sebastián Clavere?