Por fora, tradicional. Por dentro, uma casa minimalista!

Esta imagem dá-nos algumas pistas sobre o projecto. A moradia desenvolve-se num só piso – tendo, no entanto, um mezanino – e irradia simplicidade. A fachada traseira abre-se para o jardim através de generosas janelas que dialogam com as áreas comuns.

O tecto majestoso permite, como já mencionámos, a existência de um mezanino que chama a atenção pela sua abertura que garante luz natural nos espaços superiores. A galeria que se gera por via do pé direito duplo e que conecta com o jardim gera um cómodo espaço de reunião.

A cor branca nas paredes e o cinza do telhado contrasta com a vegetação verdejante.