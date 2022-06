15 mesas de centro para salas mais práticas e funcionais

Temos aqui outro exemplo de mesas de centro de madeira, mas a possibilidade de ter esta peça com o mesmo material é ínfima. E a prova disso tem sido os diversos exemplos desta galeria.

Neste caso, as mesas de centro parecem dois bancos, pela sua forma arredondada e pequena, um é mais alto do que o outro. As imperfeições e irregularidades dos troncos de madeira estão à vista, mas é o que torna esta mesa tão especial e distinta.