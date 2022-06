Uma quinta moderna: a quinta do Perú

No homify 360º adoramos mostrar-lhe as soluções mais modernas de arquitectura para habitação. São casas fantásticas, sempre com novidades e claro, muito conforto. É o caso de hoje, mostramos-lhe uma quinta muito moderna, de linhas simples e com muito vidro como é característico dos projectos da autoria do ARQUITECTO TELMO com sede na Quinta do Conde. Rodeada por uma bonita paisagem verde de perder de vista, um espaço especial onde a vegetação define a linha do horizonte e o céu domina no espaço. É portanto uma casa no campo, como muitos gostaríamos de ter, especialmente nesta época de férias. Ideal para descansar, longe o suficiente da agitação da cidade. Muito calor?! A casa tem uma piscina que vai gostar de conhecer…