11 fabulosas ideias para o seu jardim parecer maior

Decore o seu jardim com canteiros de madeira que pode colocar nos parapeitos para lhes oferecer um efeito campestre e plante ervas aromáticas para usar na sua cozinha.

Se é um visionário e um criativo, use uma cómoda antiga no exterior e sirva-se das gavetas para plantar as plantas e flores de que mais gosta. Nas caixas inferiores semeie as plantas com um tamanho maior e nas superiores coloque as mais coloridas. Lembre-se, no entanto, que deve primeiro impermeabilizar o móvel e colocar-lhe um anti-fúngico. Que tal este DIY?