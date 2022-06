Como ter um quarto mais acolhedor? Seis dicas!

Um artigo muito especial, tanto na cama, como no sofá, é a almofada, muitas vezes utilizada servindo dois propósitos: o da comodidade e o meramente decorativo. Não tenha medo e aposte em almofadas com cores, tamanhos e padrões distintos. Brinque com riscas e flores, padrões lisos ou com textura e crie um conjunto harmonioso que complemente a decoração do quarto e com ela se harmonize.

Inspire-se no exemplo que nos deixa a designer de interiores Victoria Plasencia Interiorismo. Repare que a cama, para além das almofadas normais, tem seis almofadas decorativas aveludadas que repetem a cor do padrão do edredão e da tela, não destoando assim no conjunto.