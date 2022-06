Casa rústica na serra carioca perfeita para os dias frios

No interior da casa deparamo-nos com o predomínio das superfícies brancas do piso e das paredes que contrastam com o aspecto rústico das paredes exteriores em tijolo. O toque rústico fica por conta das peças de madeira aparentes da estrutura e principalmente do mobiliário de madeira rústico que realça o estilo campestre e a atmosfera natural do projecto. No hall de entrada, um aparador de madeira serve de bar e de apoio para artigos decorativos que, em conjunto com acessórios como o candeeiro de chão feito de cordas, o tapete e uma peça de arte, ornamentam o ambiente e realçam seu charme.